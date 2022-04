"M jak miłość" odcinek 1655. Franka jest ciężko chora! O tym też nie powie Pawłowi? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1655. odcinku "M jak miłość" Franka pójdzie do ginekologa, gdzie pozna nie najlepszą diagnozę! Co jej dolega? Sprawdź!

Niespodziewanie okazało się, że Franka (Dominika Kachlik) ma sporo sekretów przed Pawłem (Rafał Mroczek). Ukrywa przed nim pieniądze i tajemnicze maile ze Stanów Zjednoczonych. To jednak nie wszystko...

W 1655. odcinku "M jak miłość" Paweł namówi Frankę, by zaczęli starać się o dziecko. Ta postanowi od razu pójść do ginekologa, ale sama. Tam powie lekarce o swoim problemie.

- Myślimy z mężem o dziecku, od jakiegoś czasu się nie zabezpieczamy, ale na razie - bez rezultatu. Nie wiem, czy to jest już powód, żeby się niepokoić?

- A o jakim czasie mówimy?

- Kilka miesięcy...

- Spokojnie... To jeszcze nie tak długo. Gdybyście państwo próbowali ponad rok, to rzeczywiście można by się zacząć martwić. Ale dobrze, że pani przyszła. Zapraszam na fotel, zbadam panią, zrobimy USG i sprawdzimy jak się sprawy mają.

Po badaniu lekarka nie będzie miała dla Franki dobrych wieści - Zduńska może mieć trudności z zajściem w ciążę, bo cierpi na endometriozę! - Obraz USG wskazuje na początki endometriozy. Ale spokojnie, wyłapałyśmy to na początkowym etapie... Trzeba będzie zrobić dodatkowe badania. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić poziom hormonów... - przekaże jej lekarka.

Ginekolog odkryje także, że Franka już rodziła! Tego Zduńska nie powie jednak Pawłowi...

