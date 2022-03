"M jak miłość" odcinek 1655. Franka ma... dziecko?! Co jeszcze ukrywa przed Pawłem? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1655. odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł zdecydują się starać o dziecko. U ginekologa okaże się, że żona Pawła ma kolejną tajemnicę! O co chodzi? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1655. w poniedziałek, 25.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już wkrótce okaże się, że Franka (Dominika Kachlik) ma sporo sekretów, które ukrywa przed Pawłem (Rafał Mroczek)! Teraz okaże się, że jej tajemnice są naprawdę poważne...

W 1655. odcinku "M jak miłość" Paweł zacznie namawiać Frankę, by zaczęli starać się o dziecko. - Przecież już rozmawialiśmy o dziecku i pomyślałem sobie, że może fajnie, żebyśmy przeszli od słów do czynów - powie, a żona od razu postanowi odwiedzić ginekologa, by dobrze przygotować się do ciąży. Nie pozwoli jednak Pawłowi iść ze sobą. Szybko wyjdzie na jaw, dlaczego...

W gabinecie lekarka stwierdzi u Zduńskiej początki endometriozy, ale uspokoi ją, że to dopiero początkowy etap. W pewnym momencie okaże się, że... Franka już była w ciąży! - Przy poprzedniej ciąży nie miała pani problemów? (...) - Przecież rodziła pani już wcześniej... - zapyta lekarka, a Franka się zmiesza i nie będzie chciała się do tego przyznać.

- To nie jest moja sprawa, zresztą obowiązuje mnie tajemnica lekarska... Po prostu po badaniu wiem, że była już pani w ciąży...

- Czy dlatego... mogę mieć teraz problemy? Ta endometrioza...

- Nie, to nie jest z tym związane. Po zrobieniu wszystkich badań zapraszam na kolejną wizytę...

Franka oczywiście znowu ukryje ten fakt przed Pawłem... Czy Franka ma już dziecko? Co jeszcze ukrywa? Czas pokaże!

