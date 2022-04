"M jak miłość" odcinek 1655. Kinga i Piotrek wyjadą z Warszawy! Zostawią rodzinę w najważniejszym dniu [CO SIĘ WYDARZY]

W 1655. odcinku "M jak miłość" Kinga i Piotrek oświadczą rodzinie, że wyjeżdżają z Warszawy! Zorganizują dla nich pożegnalne świąteczne spotkanie. Czy bliskim uda się przekonać Zduńskich do zmiany zdania? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1655. w poniedziałek, 25.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Kina (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Hakiel) przeszli ostatnio wiele i postanowili odpocząć i wyjechać na święta. W 1655. odcinku "M jak miłość" powiedzą o tym rodzinie.

Franka jest ciężko chora! O tym też nie powie Pawłowi?Zobacz więcej

Nie będzie ich na Wigilii, więc kilka dni wcześniej urządzą na Deszczowej uroczystą „pre-wigilię”, by dzieci mogły nacieszyć się wyjątkową, świąteczną atmosferą razem z dziadkami. - Kochani... Nie spędzimy w tym roku razem Wigilii, ale dzieląc się opłatkiem, będziemy myślami z wami... A już dziś możemy sobie życzyć, żebyśmy wszyscy, w przyszłym roku, spotkali się tu w tym samym gronie… Zdrowi i szczęśliwi...

Po kolacji – by tradycji stało się zadość - przyjdzie kolej na szukanie na niebie pierwszej gwiazdki. Aż w końcu Kinga zacznie mieć wątpliwości, czy powinni wyjechać i powie o tym Piotrkowi.

- Nie ma to jak magia rodzinnych, domowych świąt…

- Ale chyba nie rezygnujemy z wyjazdu do hotelu?

- Wiesz, co? Zaczynam się wahać...

Jaką decyzję podejmą?

Julia okłamie Andrzeja! Powie Magdzie o zdradzie, by go zdobyć?Zobacz więcej