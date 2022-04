"M jak miłość" odcinek 1656. Anita dowie się o zdradzie Kamila! Gryc wyzna jej całą prawdę! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1656. odcinku "M jak miłość" Anita dowie się, że Kamil ją zdradził! Wtedy Gryc wyzna całą prawdę... Co ona na to? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1656. we wtorek, 26.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Gdy Adam (Jacek Kopczyński) dowiedział się, że jeden z kolegów zdradził partnerkę, Kamil (Marcin Bosak) natychmiast wziął winę na siebie. Wiedział, że mecenas od razu wygadałby się Magdzie (Anna Mucha)... Teraz będzie musiał ponieść tego konsekwencje!

W 1656. odcinku "M jak miłość" w sylwestra Werner przesadzi z alkoholem i pokłóci się z Kamilem o jego zdradę. Nie będzie wiedział, że Anita (Melania Grzesiewicz) wszystko słyszy...

- Po prostu tego nie rozumiem! Jak mogłeś zdradzić taką kobietę?... Co ci odbiło?!

- Kiedyś ci to wyjaśnię.

- Co tu wyjaśniać?! Że nie byłeś w stanie na wyjeździe trzymać zapiętych portek? A teraz, jak ostatni tchórz, nie masz odwagi przyznać się Anicie?

Potem Kamil będzie musiał wytłumaczyć się ze wszystkiego Anicie. Jej postanowi jednak wyznać całą prawdę. Anita będzie w szoku!

- To Andrzej zdradził Magdę. Andrzej przespał się z Julią. Jak się dowiedziałem, szlag mnie trafił, nawrzucałem mu...

- Ale dlaczego Adam mówił, że to ty...

- Widział nas, jak o mało się nie pobiliśmy z Andrzejem. Znam Adama, wiedziałem, że nie utrzyma języka za zębami. Musiałem mu coś powiedzieć. I powiedziałem, że to ja "zaliczyłem" Julię... Wybacz. Przepraszam... Nic innego w tamtej chwili nie przyszło mi do głowy.

Anita uzna jednak, że powinni powiedzieć Magdzie całą prawdę, bo ta im nie wybaczy!

- Kamil, to się nie uda, za dużo osób o tym wie... Mleko się w końcu wyleje i Magda będzie miała potworny żal, że nikt jej o tym nie powiedział. Nie wybaczy wam tego...

- Nie ma innego wyjścia. Trzeba kłamać, przecież Magda ma chore serce... Nie wytrzyma takiego stresu.

- Nie rozumiem... Dlaczego?... Przecież znam ich, on ją tak kocha... Jak on mógł?!

- Ja też tego nie rozumiem, ale jeśli powie jej prawdę, to będzie koniec tego małżeństwa. A oni naprawdę się kochają, Magda nie widzi poza Andrzejem świata, pracują razem, wychowują dzieci... Magda nigdy nie może się o tym dowiedzieć. Nigdy, rozumiesz...? I ja tego dopilnuję.

Czy Anita dotrzyma tajemnicy?

