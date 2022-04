"M jak miłość" odcinek 1656. Iza i Marcin spędzą sylwestra w szpitalu! Nie zabraknie też policji... [CO SIĘ WYDARZY]

W 1656. odcinku "M jak miłość" Iza i Marcin będą szykować się na sylwestrowy bal, ale w ostatniej chwili będą musieli pojechać do szpitala. Pojawi się tam też policja... Dlaczego?

Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) od początku próbują pomóc Monice (Joanna Niemirska) z jej agresywnym mężem (Mateusz Łasowski). Ten jeszcze namiesza...

W 1656. odcinku "M jak miłość" Iza i Marcin będą szykować się na bal sylwestrowy, ale ich plany zburzy niespodziewana wizyta Amelki (Ninel Kos) oraz Hani (Marta Stefaniak). Będą błagać Chodakowskich o pomoc!

Zamiast na balu wylądują w końcu szpitalu i to w dodatku razem z policją! Okaże się, że ojciec Amelki i Hani znów zaatakował byłą żonę i zostawił ją nieprzytomną i pobitą w domu! Chodakowscy zaoferują swoją pomoc i dzieci Moniki zamieszkają z nimi do chwili, gdy matka dziewczynek wróci do zdrowia. Jak poradzą sobie z czwórką dzieci?

