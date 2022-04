"M jak miłość" odcinek 1656. Julia zakochała się w Andrzeju! Będzie chciała kontynuować romans?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1656. odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że dla Julii noc z Andrzejem nie była tylko jednorazowym wyskokiem. Zakochała się w nim! Będzie chciała kontynuować romans?! Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1656. we wtorek, 26.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Andrzej (Krystian Wieczorek) niespodziewanie spędzi noc z Julią (Marta Chodorowska). Po wszystkim będzie chciał o tym zapomnieć, a ona - wręcz przeciwnie...

Anita dowie się o zdradzie Kamila! Gryc wyzna jej całą prawdę!Zobacz więcej

W 1656. odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że dla prawniczki nie była to tylko noc po pijaku, bo naprawdę zakochała się w Budzyńskim! I ma teraz złamane serce, o czym powie Wernerowi (Jacek Kopczyński) przyjaciółka Julii, Sylwia (Hanna Turnau).

- Muszę zająć się Julią, dziewczyna ma złamane serce...

- Bo jakiś palant namieszał jej w życiorysie? Daj spokój! Powinna o nim jak najszybciej zapomnieć.

- To samo jej powtarzam... Ale ona, zdaje się, jest w nim zakochana.

- No proszę cię! Po jednej nocy?!

- Co mam ci powiedzieć? Serce nie sługa... W dodatku rozwód na karku, podział majątku... A mąż Julii nie ułatwia sprawy... Nie mogę jej tak zostawić, nie chcę, żeby spędzała Sylwestra sama. Ma potwornego doła...

- To dokładnie tak, jak ja teraz. I wszystko przez tego samego gnojka!

Nie będą jednak wiedzieli, że Sylwia mówi o Andrzeju, zaś Adam - o Kamilu (Marcin Bosak)...

Czy uczucie Julii wszystko skomplikuje? Będzie chciała kontynuować romans i zniszczy małżeństwo Budzyńskich?

Katarzyna Cichopek grała też również w innych serialach. Ewidentnie ciągnęło ją do munduruZobacz więcej