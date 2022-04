"M jak miłość" odcinek 1657. Nowy chłopak w życiu Basi! Jej związek z Dawidem nie przetrwa? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1657. odcinku "M jak miłość" w życiu Basi pojawi się nowy chłopak! Co więcej, dziewczyna zauważy, że Dawid spotyka się z inną... Czy ta relacja nie przetrwa? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1657. w poniedziałek, 8.05.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W 1657. odcinku "M jak miłość" Basia (Karina Woźniak) niespodziewanie spotka w lesie przystojnego chłopaka, który ją zaczepi. Rogowska spanikuje i ucieknie...

Niedługo później okaże się, że tajemniczy nieznajomy to Antek (Franciszek Szymański), czyli syn Nieśpielaka (Zbigniew Suszyński), kolegi Artura (Robert Moskwa). Basia od razu zauważy, że wpadła chłopakowi w oko! Mimo to nadal będzie szaleńczo zakochana w Dawidzie (Iwo Wiciński) i pojedzie do niego do stolicy, by spędzić trochę czasu razem.

Niestety tam Basia odkryje, że w życiu jej chłopaka także pojawił się ktoś nowy - niejaka Martyna, której Dawid zrobił zdjęcia do portfolio. Dziewczyna od razu poczuje się zazdrosna... Czy to początek końca tej relacji?

