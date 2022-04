"M jak miłość" odcinek 1658. Argasiński umrze?! Łukasz będzie musiał ratować rywala! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1658. odcinku "M jak miłość" Argasiński niespodziewanie będzie potrzebował pomocy! Łukasz, mimo niechęci do rywala, natychmiast przystąpi do reanimacji... Uda się uratować Jerzego? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1658. we wtorek, 9.05.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W 1658. odcinku "M jak miłość" Argasiński (Karol Strasburger) dalej będzie próbował odzyskać Patrycję (Alżbeta Lenska). Nie podda się i uda mu się zdobyć nowy adres swojej żony.

Przyjedzie do leśniczówki, a akurat wtedy nie będzie w domu Łukasza (Jakub Józefowicz). Zacznie namawiać Patrycję, by do niego wróciła, wykorzystując jej słabość i jej zamiłowanie do luksusu. - Proszę, zastanów się i wróć ze mną do domu. Na twoich zasadach... Na wszystko się zgodzę, obiecuję, że zajmę się tobą i małym. Będzie wam jak w niebie... Niczego wam nie zabraknie... - będzie ją prosił.

Tyn razem Patrycja będzie nieprzejednana i Argasiński odejdzie z niczym. Wygląda na to, że cała sprawa wiele go będzie kosztować, bo niedługo później straci przytomność! Ze zdjęć z 1658. odcinka serialu możemy wnioskować, że w takim stanie znajdzie go Łukasz, który mimo całej niechęci do rywala, natychmiast przystąpi do reanimacji! Jerzy umrze?! Uda się go uratować? Tego dowiemy się wkrótce!

