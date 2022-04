"M jak miłość" odcinek 1658. Jasiek zdradzi Basię z Anią?! Dziewczyna nie będzie chciała go znać [CO SIĘ WYDARZY]

W 1658. odcinku "M jak miłość" Ania spróbuje skłócić Basię i Jaśka, a córka Pawła uwierzy, że chłopak ją zdradził! To koniec ich związku? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1658. w poniedziałek, 9.05.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Ania (Gabriela Świerczyńska) od dawna dziwnie się zachowuje i sprawia kłopoty. W 1658. odcinku "M jak miłość" postanowi namieszać między Basią (Gabriela Raczyńska) i Jaśkiem (Stanisław Dusza)...

Argasiński umrze?! Łukasz będzie musiał ratować rywala!Zobacz więcej

Basia niespodziewanie zobaczy w sieci czułe zdjęcia Ani i Jaśka! Co gorsza, dziewczyna zasugeruje kuzynce, że ma powody do zazdrości, bo chłopak podarował jej rękawiczki, które Basia sama dla niego zrobiła i które tyle dla niego znaczyły. Córka Pawła (Rafał Mroczek) będzie naprawdę wściekła i nie wpuści chłopaka do mieszkania!

- Baśka? No proszę, otwórz... Przecież wiem, że tam jesteś... Posłuchaj, to nie było tak, jak myślisz...

- A jak? Anka zmusiła cię, żebyś się do niej lepił?

- Chciała sobie zrobić ze mną selfie, no i na bezczela wykorzystała sytuację... A potem to już poszło... Wiesz, że ostatnio zdrowo jej odwala... No nie wygłupiaj się, pliz...

- Kto tu się wygłupia?

Po tej kłótni Basia pojedzie z Franką (Dominika Kachlik) i Pawłem do Grabiny. Jasiek zadzwoni jednak do Franki i poprosi ją o pomoc, ale ta niczego nie wskóra. W tej sytuacji chłopak przyjedzie na wieś, a tam pomoże mu już Barbara (Teresa Lipowska)... Pogodzi go z Basią?

Krystian Wieczorek dostaje obraźliwe wiadomości. Oskarżony o zdradę aktor nie wytrzymał!Zobacz więcej