"M jak miłość" odcinek 1658. Paweł trafi na pudełko sekretów Franki! Wreszcie pozna prawdę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1658. odcinku "M jak miłość" Paweł znajdzie w mieszkaniu pudełko, w którym Franka trzyma wszystkie swoje sekrety! Zduński wreszcie pozna prawdę? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1658. w poniedziałek, 9.05.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Franka (Dominika Kachlik) nie mówi Pawłowi (Rafał Mroczek) wszystkiego, a niedawno ukryła w mieszkaniu kopertę, na której napisała, by otworzyć ją dopiero po jej śmierci. Na razie nie wiadomo, co w niej jest, ale ma to związek z jej pobytem w Stanach...

Jasiek zdradzi Basię z Anią?! Dziewczyna nie będzie chciała go znaćZobacz więcej

W 1658. odcinku "M jak miłość" Paweł będzie potrzebował dokumentów ubezpieczeniowych, więc będzie przeszukiwać całe mieszkanie. Wtedy przypadkowo znajdzie pudełko Franki. Będzie zdziwiony, że żona nie chce powiedzieć mu, co jest w środku, więc będzie o to dopytywał. W końcu Franka schowa napisany wcześniej list i postanowi zdeponować go u notariusza.

Zanim jednak to zrobi, Zduńscy pojadą do Grabiny. A tam Marysia zauważy w torebce synowej ten list... Przeczyta go i pozna prawdę?

Lilka wróci do Grabiny! Żałuje, że zdradziła Mateusza?!Zobacz więcej