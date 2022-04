"M jak miłość" odcinek 1659. Ania trafi do poprawczaka?! Zostanie przyłapana na gorącym uczynku! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1659. odcinku "M jak miłość" Ania posunie się do kradzieży i zostanie na tym przyłapana. Jej rodzice będą załamani! Dziewczyna trafi do poprawczaka? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1659. we wtorek, 10.05.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Ania (Gabriela Świerczyńska) ostatnio przechodzi sama siebie, a rodzice są bezradni. W 1659. odcinku "M jak miłość" niesforna nastolatka zostanie przyłapana na kradzieży!

Andrzej (Krystian Wieczorek) będzie naprawdę wściekły, a Ania zrozumie, że przesadziła. - To, co dziś zrobiłaś, to już zbyt ciężki kaliber, nawet jak dla mnie! - usłyszy od ojca. Budzyński opowie o wszystkim Marcie (Dominika Ostałowska), a ta zadzwoni do terapeutki. Okaże się, że Ania ją także okłamała i przerwała terapię. - Nigdy wcześniej tak się nie zachowywała! Kłamie w żywe oczy, mówiła, że chodzi na terapię, brała ode mnie pieniądze... Zresztą to nie wszystko... Chciałam ci tego zaoszczędzić, ale w tej sytuacji powinieneś wiedzieć. Ania próbowała odbić chłopaka Basi. Wiem o tym od Franki... Nie poznaję jej... Nie poznaję własnej córki... - powie Andrzejowi, a ten zarządzi zmianę taktyki.

Wezwą dziewczynę na rozmowę i postraszą ją poprawczakiem!

- W tej chwili rozmawiam z tobą jak prawnik, a nie jak ojciec. Jako ojciec wyczerpałem już wszystkie możliwe argumenty. A więc do rzeczy - jeśli nie będziesz chodziła na terapię albo wykręcisz jeszcze jeden taki numer, to właściciel sklepu zgłosi sprawę kradzieży i zostanie ci postawiony formalny zarzut, a wtedy możesz nawet wylądować w poprawczaku.

- Ze względu na wiek oraz wartość skradzionych rzeczy twoja sprawa trafi do sądu spraw rodzinnych i nieletnich z artykułu 278 Kodeksu Karnego. A ponieważ właściciel ma zabezpieczone video ze sklepu...

- ...to jeśli nie dostosujesz się do naszych warunków, zrobimy wszystko, żeby ta sprawa nie uszła ci na sucho. Czy to jest dla ciebie jasne?

Na groźby rodziców Ania wścieknie się i wybiegnie z domu... Jak to się skończy?

