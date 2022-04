"M jak miłość" odcinek 1659. Julia okłamie Andrzeja! Powie Magdzie o zdradzie, by go zdobyć? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1659. odcinku "M jak miłość" okaże się, że Julia jednak chce zdobyć Andrzeja. W tym celu go okłamie... Co osiągnie? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1659. we wtorek, 10.05.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Po nocy spędzonej z Julią (Marta Chodorowska), Andrzej (Krystian Wieczorek) uświadomił jej, że nie pamięta co się wydarzyło, byli pijani i nie chce tego kontynuować. Prawniczka była wyraźnie zawiedziona...

W 1659. odcinku "M jak miłość" okaże się, że Budzyński i Malicka spotkają się w sądzie i będą rywalami. Zrobi się niezręcznie, ale spróbują porozmawiać o wszystkim, co się wydarzyło.

- Dużo o tym myślałam, dzwoniłam nawet do ciebie...

- Wiem, i przepraszam, że nie oddzwoniłem, ale... nie bardzo wiedziałem, co mógłbym ci powiedzieć. Szczerze mówiąc... nadal nie wiem...

- Dla mnie to też bardzo trudna sytuacja i... Nie chciałam, żebyś pomyślał, że będę cię nękać telefonami...

- Nie, no coś ty...

- Zadzwoniłam tylko dlatego, żeby ci powiedzieć... Uważam, że oboje powinniśmy o tym zapomnieć. Nie chcę już nigdy do tego wracać.

- Cieszę się, że to mówisz... Ja też uważam... że tak będzie najlepiej dla wszystkich.

Julia obieca, że zrezygnuje ze sprawy, by nie musieli się spotykać, ale szybko zmieni zdanie podczas rozmowy z przyjaciółką, Sylwią (Hanna Turnau). Postanowi jednak zawalczyć o Andrzeja! Dlatego okłamie go, że nie może oddać wspólnej sprawy. - Spokojnie mogłam oddać tę sprawę Rotkiewiczowi, mówił, że weźmie ją w każdej chwili, gdybym nie czuła się na siłach... Ale nie oddam jej... Chyba jednak nie... (...) Nie mam pojęcia, dokąd mnie to zaprowadzi, ale jestem tego bardzo ciekawa... - zdradzi Sylwii.

Co zrobi Julia, by zdobyć Andrzeja? Powie o wszystkim Magdzie (Anna Mucha)?

