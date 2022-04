"M jak miłość" odcinek 1664. Lilka wróci do Grabiny! Żałuje, że zdradziła Mateusza?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1664. odcinku "M jak miłość" w Grabinie pojawi się... Lilka! Spotka się ze swoją matką i wyjdzie na jaw, co dziewczyna czuje na temat swojej zdrady... Żałuje tego? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1664. w poniedziałek, 30.05.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Lilka (Monika Mielnicka) była bardzo zakochana w Mateuszu (Krystian Domagała), ale wyjazd do Australii wszystko zmienił. Tam poznała starszego od siebie i bogatego wdowca, dla którego rzuciła Mostowiaka! Ten długo nie mógł się z tym pogodzić...

Wydawało się, że to już koniec wątku Lilki, ale nie! W 1664. odcinku "M jak miłość" Lilka wróci do Grabiny! Kiedy wysiądzie z autobusu, od razu wpadnie na Marysię (Małgorzata Pieńkowska). Ta mimo wszystkiego, co się stało, sympatycznie przywita się z żoną bratanka.

Później Lilka skieruje swoje kroki do rodzinnego domu i dopiero swojej matce (Dorota Chotecka-Pazura) powie całą prawdę. Żałuje swojej zdrady! - Jak mogłam być taka głupia? Dlaczego cię nie posłuchałam? - powie zapłakana.

Czy to znaczy, że chce wrócić do Mateusza? Nie dojdzie do rozwodu? Czas pokaże!

