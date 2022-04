"M jak miłość". Paweł Deląg w końcu pokazał swojego młodszego syna! Jest podobny do swojego ojca?

Paweł Deląg, znany m.in. z występów w serialu "M jak miłość", od lat żyje z przypiętą łatką filmowego amanta. Również w prawdziwym życiu, aktor podbijał serca wielu słynnych kobiet, w tym: Marii Seweryn, Katarzyny Skrzyneckiej, czy Patrycji Markowskiej. Już na początku lat 90. Paweł Deląg był w poważnym związku z aktorką Katarzyną Gajdarską. W 1993 r. para wydała na świat syna, Pawła juniora. Blisko 10 lat później aktor znów został ojcem. Owocem jego kolejnego nieformalnego związku został Mikołaj.

Kilka miesięcy temu, Paweł Deląg na swoim koncie na Instagramie pierwszy raz pochwalił się swoim młodszym synem Mikołajem. Paweł, Mikołaj, a także siostra aktora Dorota, wraz ze swoją córką wybrali się w góry.

Niedawno gwiazda serialu "M jak miłość" postanowiła ponownie pochwalić się w sieci swoim synem. Tym razem mogliśmy obserwować jak aktor i jego młodszy syn wspólnie trenują boks. Sport to nie jedyna wspólna pasja ojca i syna. Mikołaj podobnie tak jak Paweł Deląg oraz swój starszy brat, planuje związać się z branżą filmową.

Paweł pracuje już nad kolejnym projektem i ładnie się rozwija. Mikołaj dopiero stawia pierwsze kroki w tym zawodzie, ale bardzo mnie to cieszy, bo to znaczy, że w pewien sposób zaraziłem ich miłością do tego filmowego świata – wyjawił Paweł Deląg w rozmowie z "Plejadą".