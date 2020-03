"M jak miłość". Piotrek znów zostawi Kingę samą?! Musi jechać do USA [CO SIĘ WYDARZY]

Małżeństwo Zduńskich czeka kolejna wielotygodniowa rozłąka? Werner w jednym z nowych odcinków "M jak miłość" będzie chciał wysłać Piotrka w delegację do USA. Co z tego wyniknie? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Piotrek (Marcin Mroczek) bardzo dużo czasu spędzał w delegacjach. Kilka miesięcy spędził w Niemczech, a gdy wrócił, poprosił szefa o dłuższy urlop i obiecał żonie, że teraz spędzi czas z rodziną. Czy nie będzie mógł dotrzymać słowa? Już wkrótce okaże się, że bohater serialu "M jak miłość" będzie musiał znów wyjechać, tym razem dużo dalej niż do Niemiec. Werner (Jacek Kopczyński) najpierw ściągnie go z urlopu, a jakiś czas potem wyśle go w delegację do Stanów Zjednoczonych. Kinga (Katarzyna Cichopek) nie będzie zachwycona takim obrotem spraw. Jak kolejna rozłąka wpłynie na małżeństwo Zduńskich? Czy ktoś będzie chciał "skorzystać" z nieobecności Piotrka? Czas pokaże!