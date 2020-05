"M jak miłość" po wakachach 2020. Bartek wróci do Grabiny! Dlaczego bez Uli? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" Bartek znów pojawi się w Grabinie. U jego boku zabraknie jednak Uli... Dlaczego? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W zeszłym sezonie "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) wpadł w poważne kłopoty. Jego dawni koledzy zaczęli się mścić i wrabiać go w przestępstwa. Za radą Janka (Tomas Kollarik) i Soni (Barbara Wypych), Lisiecki razem z żoną (Iga Krefft) uciekł do Australii.

W powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" Bartek znów zawita do Grabiny! Arkadiusz Smoleński, serialowy Bartek, pokazał zdjęcia z planu, dzięki którym wiemy, że w końcu wróci do domu. Nie wiadomo jeszcze, czy wszystkie jego kłopoty się rozwiążą, ale wygląda na to, że dużo czasu będzie spędzał w towarzystwie policjantów - Rafała (Jakub Kucner), Janka i Andrzejka (Tomasz Oświeciński)! Czy to znaczy, że znowu będzie miał kłopoty z prawem?

Co więcej, na planie nie pojawiła się Iga Krefft, co może oznaczać, że Ula nie wróci do Polski! Dlaczego? Czy jej małżeństwo się rozpadło? Tego dowiemy się wkrótce!

