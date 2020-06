"M jak miłość" po wakacjach 2020. Aneta skrywa mroczną tajemnicę? Jej matka może wszystko wygadać [CO SIĘ WYDARZY]

Aneta wcale nie ucieszy się z niezapowiedzianej wizyty swojej matki. Wręcz przeciwnie, będzie chciała się jej szybko pozbyć! Jaką tajemnicę skrywa żona Olka? Sprawdź, co wydarzy się w powakacyjnych odcinkach "M jak miłość"!

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już wkrótce w życiu Anety (Ilona Janyst) i Olka (Maurycy Popiel) dojdzie do prawdziwej rewolucji! Chodakowski wyjdzie z aresztu, lecz nie będzie mu dane zaznać spokoju. Czy jego małżeństwo przejdzie pierwszy kryzys?

W jednym z powakacyjnych odcinków serialu "M jak miłość" Olek wraz z rodziną będzie świętował powrót do domu. Nagle do ich drzwi zapuka niezapowiedziany gość. Będzie to... matka Anety, Iwona (Hanna Śleszyńska)! Jej przybycie zaskoczy wszystkich, w końcu córka nie zaprosiła jej nawet na ślub.

Co gorsza, Iwona zapowie, że przez pewien czas będzie chciała pomieszkać z córką i jej świeżo upieczonym mężem. Aneta nie będzie zachwycona takim obrotem spraw. Zacznie się bać, że matka ujawni pewne fakty z jej przeszłości... Zrobi wszystko, aby się jej szybko pozbyć, ale jej matka okaże się godną rywalką.

Jaką tajemnicę skrywa rodzina Anety? Czy Olek straci zaufanie do żony, gdy dowie się prawdy o jej matce? Przekonamy się w nowym sezonie!