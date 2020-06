"M jak miłość" po wakacjach 2020. Bartek może wrócić do Polski! Janek da mu ochronę? [CO SIĘ WYDARZY]

Gdy Janek obejmie dowodzenie nad posterunkiem w Lipnicy, od razu postanowi załatwić wszystkie najpilniejsze sprawy. Czy uda mu się pomóc Bartkowi? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Po wakacjach to właśnie Janek (Tomas Kollarik) obejmie dowodzenie nad policyjnym posterunkiem w Lipnicy. Młody policjant będzie miał wiele wątpliwości, ale będzie również wiedział, że nie może zawieść kolegów z pracy i okolicznych mieszkańców.

Janek dowie się, że Sonia jest w ciąży od... Kisielowej! Jak na to zareaguje?Zobacz więcej

Pierwszą decyzją nowego komendanta będzie przyjęcie do służby Andrzejka (Tomasz Oświeciński). Janek będzie musiał uzupełnić stan osobowy jednostki po odejściu Staszka (Sławomir Holland). Morawski spotka się Lisieckim i przedstawi mu jego zakres obowiązków.

Gdy zostanie z Andrzejkiem sam na sam, poprosi go także, aby skontaktował się z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) i powiedział mu, że może wracać z Ulą (Iga Krefft) do Grabiny. Jeśli złoży zeznania przeciwko gangsterom, to może liczyć na jego pełne wsparcie. Czy Lisiecki zaufa Morawskiemu? Czas pokaże!