"M jak miłość" po wakacjach 2020. Małżeństwo Lilki i Mateusza będzie przechodzić kryzys? Co ich czeka? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" znowu będziemy oglądać perypetie młodego małżeństwa - Lilki i Mateusza. Jednak najnowsze doniesienia z planu mogą niepokoić - u boku Lilki brakuje Mateusza! Czeka ich kryzys? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W zeszłym sezonie "M jak miłość" Lilka (Monika Mielnicka) i Mateusz (Krystian Domagała) wiele przeszli. Kiedy już wydawało się, że po ślubie czeka ich "happy end", Lilka została aresztowana...

Do Warszawy przyjedzie matka Anety! Jest jeszcze gorszą manipulantką niż córka?Zobacz więcej

Jednak wygląda na to, że żona Mateusza nie spędzi dużo czasu na policji i sprawa z narkotykami szybko się wyjaśni. Ze zdjęć i relacji z planu wynika, że będzie na wolności. Co więcej będzie zupełnie odmieniona i pełna życia. Niestety na planie u boku Moniki Mielnickiej, czyli serialowej Lilki w ogóle nie pojawiał się aktor grający Mateusza! Lilka ma natomiast sceny z Mikołajem (Jan Przanowski)! Czy to znaczy, że młode małżeństwo czeka kryzys?

W dodatku w większości scen Lilka jest elegancko ubrana, jakby szykowała się na maturę. Ostatnio dziewczyna zarzucała Mateuszowi, że za dużo pracuje, a za mało się uczy, więc czy jego nieobecność oznacza, że nie zostanie on dopuszczony do matury? Tego dowiemy się wkrótce!

Bartek wróci do Grabiny! Dlaczego bez Uli? Zobacz więcej