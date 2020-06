"M jak miłość" po wakacjach 2020. Olek wyznał prawdę w sądzie przez Anetę?! Dziewczyna będzie miała wyrzuty sumienia [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" Aneta będzie miała wyrzuty sumienia, że to przez nią Olek wyznał całą prawdę w sądzie. Dlaczego? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W ostatnim odcinku minionego sezonu "M jak miłość" Olek (Maurycy Popiel) wbrew wszystkim powiedział w sądzie całą prawdę. Jego bliscy byli bardzo zaskoczeni i przerażeni tym, co zrobi z tym sędzia...

W powakacyjnych odcinkach serialu okaże się, że Aneta (Ilona Janyst)... o wszystko się obwinia! Uzna, że to ostatnia rozmowa z mężem, pchnęła go do tego kroku. Żona Olka odwiedzi Izę (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski) i zwierzy im się ze swoich obaw. - Czarno widzę ten wyrok. Na dodatek mam wyrzuty sumienia, bo jak ostatnio widziałam się z Olkiem, potraktowałam go zbyt ostro. Wygarnęłam mu, że jest egoistą, a teraz tego żałuję - powie.

Aneta będzie bardzo bała się wyroku sądu, ale na szczęście Olek dostanie tylko wyrok w zawieszeniu!

