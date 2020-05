"M jak miłość" po wakacjach 2020. Olek zostanie uniewinniony? Znowu będzie na wolności! [CO SIĘ WYDARZY]

Aktorzy "M jak miłość" wrócili na plan! Na nowych zdjęciach widzimy Olka na wolności! Czyżby został uniewinniony przez sąd? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Cały czas nie wiadomo, co stanie się z Olkiem (Maurycy Popiel)! W ostatnim przedwakacyjnym odcinku "M jak miłość" Chodakowski zmieni zeznania i przyzna się do winy! Czy to znaczy, że zostanie skazany?

Wygląda na to, że... nie! Aktorzy wrócili już na plan serialu i Małgorzata Pieczyńska pokazała kilka zdjęć zza kulis. Widzimy na nich Olka na wolności, siedzącego spokojnie w mieszkaniu brata (Mikołaj Roznerski) razem z żoną, Anetą (Ilona Janyst)!

Młodszy Chodakowski jest ubrany tak, jak na każdej rozprawie, co może oznaczać, że sąd go uniewinnił i od razu z sądu wyszedł nie do więzienia, ale na wolność! Czy taka rzeczywiście okaże się prawda? A może Olek ucieknie policji i będzie ukrywał się u brata? Tego dowiemy się wkrótce!

