„M jak miłość” po wakacjach 2020. Opiekunka Modrego nadal będzie knuć! Spełni swoje groźby? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" opiekunka Modrego nadal będzie działać. Barbara zacznie być coraz bardziej podejrzliwa... Czy kobieta spełni swoje groźby i zrobi seniorom krzywdę? Sprawdź, co już wiadomo!

Pod koniec minionego sezonu "M jak miłość" Modry (Stefan Friedmann) zatrudnił opiekunkę (Magdalena Rembacz), która okazała się prawdziwym czarnym charakterem! Kobieta nie chciała opiekować się seniorem i zaczęła mu podawać psychotropy i leki usypiające, by się go pozbyć!

Gdy Barbara (Teresa Lipowska) zaczęła coś podejrzewać, opiekunka planowała "usunąć ją" ze swojej drogi, powodując jakiś wypadek. W powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" kobieta nadal będzie knuć, a Basia nie odpuści. Mostowiakowa będzie chciała odwiedzić przyjaciela, ale opiekunka nie dopuści jej do niego. Jakiś czas później Józef zadzwoni do Basi i poprosi ją, by na razie do niego nie przychodziła, bo on nie czuje się na siłach, by przyjmować gości.

To od razu wyda się Mostowiakowej podejrzane... Czy spróbuje wyjaśnić sprawę, a opiekunka zrobi jej krzywdę? Tego dowiemy się wkrótce!

