"M jak miłość" po wakacjach 2020. Paweł Deląg odchodzi na rzecz innego serialu? Co z Michałem? [CO SIĘ WYDARZY]

W mediach pojawiły się plotki, iż Paweł Deląg odchodzi z "M jak miłość" na rzecz innego serialu TVP, w którym dostał rolę. Jaka jest prawda? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Nowy sezon "M jak miłość" będzie prawdziwą rewolucją dla trójkąta miłosnego - Asi (Barbara Kurdej-Szatan), Michała (Paweł Deląg) i Leszka (Sławomir Uniatowski). Chodakowska zajdzie w ciążę!

Do tej pory nie wiadomo, kto będzie ojcem jej dziecka. Z jednej strony można by pomyśleć, że to Michał, ale sam jakiś czas temu mówił, że nie może mieć dzieci. Z kolei Leszek wyjechał w Himalaje i dawno nie kontaktował się z Asią.

Teraz jednak pojawiły się plotki, że Paweł Deląg znika z serialu! Wszystko dlatego że dostał rolę w innym serialu TVP - "O mnie się nie martw". Na razie aktor nie potwierdził tych rewelacji, ale wiemy już, że Asia na pewno na jakiś czas zniknie z naszych ekranów, co spowodowane jest ciążą Barbary Kurdej-Szatan. Czy Michał wyjedzie z nią i jest ojcem jej dziecka? A może załamie się tym, że to Leszek będzie ojcem i zniknie? Tego dowiemy się wkrótce!

