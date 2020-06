"M jak miłość" po wakacjach 2020. Paweł skonfrontuje się z Damianem! Nie pozwoli skrzywdzić Basi? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" dojdzie do konfrontacji Pawła i Damiana! Co z tego wyniknie? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Basia (Gabriela Raczyńska) przez przypadek usłyszała rozmowę Damiana (Oliwer Proctor) i Jaśka (Stanisław Dusza) i dowiedziała się, że nowy kolega umawiał się z nią tylko na prośbę Damiana. Córka Pawła (Rafał Mroczek) była załamana!

Wygląda na to, że w powakacyjnych "M jak miłość" Zduński nie da już skrzywdzić Basi! Już nie raz patrzył jak ta cierpi przez Damiana i to, że wybrał Anię (Gabriela Świerczyńska). Dlatego tym razem Paweł postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Ze zdjęć z planu serialu dowiadujemy się, że dojdzie do konfrontacji Pawła i Damiana! Zduński będzie wyraźnie w bojowym nastroju!

Co z tego wyniknie? Damian zniknie z życia Basi? Tego dowiemy się wkrótce!

