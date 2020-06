"M jak miłość" po wakacjach 2020. Robert jest alkoholikiem?! Kisielowa zagrozi, że wyśle go na odwyk [CO SIĘ WYDARZY]

Po wakacjach Kisielowa z "M jak miłość" będzie wyraźnie zaniepokojona upodobaniem Roberta do drogich alkoholi... Czy Żak ma problem? Sprawdź, co się wydarzy!

Małżeństwo Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska) i Roberta (Krzysztof Tyniec) od pierwszego dnia ma bardzo burzliwy przebieg! Pomiędzy małżonkami co chwilę dochodzi do kłótni, w które często chcąc nie chcąc zaangażowana jest cała Grabina... Co czeka ich w nowym sezonie?

Jak można było się spodziewać, będziemy świadkami kolejnych kłótni i nieporozumień. Oto jeden z przykładów. Pewnego dnia Zofia przyłapie męża na zakupie drogiego koniaku. Kobieta oznajmi mu, że nie stać ich na takie luksusy.

Żak będzie chciał protestować, ale żona szybko go uciszy i zagrozi, że jak tak dalej pójdzie, to będzie musiała zamknąć go w klinice odwykowej na leczenie alkoholizmu! Chcąc nie chcąc, Robert posłusznie wróci do monopolowego i zwróci trunek.

Czy Robert rzeczywiście będzie miał jakiś problem z alkoholem? A może to po prostu kolejny przykład zaborczego charakteru Zofii? Dalsze losy bohaterów poznamy już wkrótce!