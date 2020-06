"M jak miłość" po wakacjach 2020. Ula dowie się, że Janek zostanie ojcem. Jak na to zareaguje? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" najprawdopodobniej dowiemy się, że Sonia jest w ciąży! Jak Ula zareaguje na wieść, że jej były narzeczony zostanie tatą? Sprawdź, co już wiemy!

Plotki z planu "M jak miłość" wskazują na to, że Sonia (Barbara Wypych) już wkrótce będzie spodziewać się dziecka! Zarówno dla niej, jak i dla Janka (Tomas Kollarik) będzie to wielkie zaskoczenie! Jak wieść o ciąży policjantki zostanie przyjęta w Grabinie?

Wieść o tym, że Sonia zaszła z Jankiem w ciążę dojdzie oczywiście także do uszu Uli (Iga Krefft), która wkrótce wraz z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) wróci z Australii. Mimo że Lisiecka "wyleczyła się" już z miłości do Morawskiego, to fakt, że jej były narzeczony będzie miał dziecko z inną, będzie dla niej wielkim szokiem.

Być może jednak będzie to dla niej motywacja, aby również zacząć myśleć o powiększeniu rodziny. Jeszcze nie tak dawno w rozmowie z Marzenką (Olga Szomańska) zdradziła przecież, że chciałaby mieć swoje maleństwo. - Sama bym chciała taką niunię... Misia... - mówiła, gdy pierwszy raz zobaczyła jej córeczkę.

Dalsze losy bohaterów "M jak miłość" poznamy jednak dopiero za kilka miesięcy, gdy serial powróci z premierowymi odcinkami! Teraz trwają intensywne prace na planie.