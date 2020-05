"M jak miłość" po wakacjach 2020. Werner nie odpuści sobie Sandry! Ona go odrzuci? [CO SIĘ WYDARZY]

Wygląda na to, że Werner odpuścił już sobie Agatę i w powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" będzie walczył o... Sandrę! Z jakim skutkiem? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Związek Agaty (Katarzyna Kwiatkowska) i Wernera (Jacek Kopczyński) przechodził wiele wzlotów i upadków. Mimo że Adam obiecał lekarce wyłączność to zaczął podrywać Sandrę (Anna Oberc)! Agata przyłapała ich na namiętnych pocałunkach...

Do Warszawy przyjedzie matka Anety! Jest jeszcze gorszą manipulantką niż córka?Zobacz więcej

Choć Adam przepraszał Agatę i udawał przed nią, że nic nie łączy go z kelnerką, to jednak wygląda na to, że w powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" odpuści sobie walkę o serce lekarki. Postanowi zabrać się za Sandrę i to ją poderwać!

O dziwo nie okaże się to wcale łatwe, bo kelnerka nie będzie już taka naiwna. - Najwyższy czas dorosnąć - powie mu w końcu. Czy Werner spróbuje znaleźć "łatwiejszy cel" czy jednak zwiąże się z Sandrą? Odpowiedź poznamy po wakacjach!

Asia nie chce dziecka? Jak zareaguje na nie Michał? Zobacz więcej