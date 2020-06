"M jak miłość" po wakacjach 2020. Werner znowu dostanie kosza od Agaty! Uda mu się z Sandrą? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" Werner wciąż będzie próbował odzyskać serce Agaty. Nieskutecznie, więc poszuka pocieszenia gdzieś indziej... Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Werner (Jacek Kopczyński) zepsuł swój związek z Agatą (Katarzyna Kwiatkowska), bo zaczął na poważnie flirtować z Sandrą (Anna Oberc). Czy w nowych odcinkach "M jak miłość" lekarka mu to wybaczy?

Wiadomo na pewno, że Adam znowu zbliży się do Sandry. Była prostytutka będzie jego... pocieszycielką! Prawnik zacznie zwierzać jej się, że Agata koniec końców nie chce mu wybaczyć. - Żadnej wyrozumiałości z jej strony - powie. Kelnerka z baru Otara (David Gamtsemlidze) będzie cierpliwie słuchać jego żalów. Co więcej, gdy Adam wypije kilka drinków za dużo, Sandra odwiezie go do domu.

Następnego dnia odda mu portfel, który ten zgubił po pijaku, a Adam wykorzysta sytuację i w ramach podziękowań zaprosi ją na obiad i zakupy w galerii handlowej. Nie zniechęci go nawet to, że spotkają jednego z byłych klientów Sandry, który ją rozpozna.

Mimo to Werner nadal będzie próbował odzyskać Agatę i odwiedzi ją w przychodni z ogromnym bukietem kwiatów. Kiedy znowu dostanie kosza... uda się do Sandry! Co ona na to? Czy prawnikowi uda się w końcu zbudować jakiś trwały związek?

