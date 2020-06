"M jak miłość" po wakacjach 2020. Związek Krystyny i Staszka rozkwitnie! Były policjant zastąpi Lilce ojca? [CO SIĘ WYDARZY]

Co czeka Krystynę i Staszka w powakacyjnych odcinkach serialu "M jak miłość"? Wszystko wskazuje na to, że ich uczucie rozkwitnie, ale niestety nie zabraknie także smutnych chwil... Sprawdź, co już wiadomo!

Pod koniec minionego sezonu serialu "M jak miłość" pomiędzy Staszkiem (Sławomir Holland) a Krystyną (Dorota Chotecka) pojawiła się chemia. Policjant zaryzykował nawet swoją karierę, aby ochronić ją przed Banachem. Jakie będą ich dalsze losy?

Wszystko wskazuje na to, że ich uczucie w powakacyjnych odcinkach hitu TVP2 będzie dalej rozkwitać. Zakochany mężczyzna zrobi wszystko, aby ochronić Krystynę i zdobyć jej zaufanie zarówno jej, jak i Lilki (Monika Mielnicka). Szczególnie, że Banach (January Brunov) nie przestanie szantażować kobiety. - Naprawdę chcesz, żeby twoje dzieci dowiedziały się jak się poznaliśmy i kim wtedy byłaś? - odgrażał się damski bokser w jednym z przedwakacyjnych odcinków. Czy Krystyna postanowi sama wyjawić swoją tajemnicę Staszkowi i dzieciom, aby wytrącić Banachowi oręż z ręki? Dowiemy się już wkrótce.