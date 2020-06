"M jak miłość". Sławek Uniatowski został blondynem. Fani kręcą nosem! Źle wygląda?

Sławek Uniatowski przefarbował włosy na blond! Muzyk przeszedł spektakularną metamorfozę, ale zdania jego fanów są mocno podzielone. Jak teraz wygląda Sławek Uniatowski? Czy bardzo się zmienił?

Sławek Uniatowski blondynem

W środę (3.06) Sławek Uniatowski zaskoczył swoich fanów odważną metamorfozą. Muzyk, którego można też oglądać w "M jak miłość" opublikował w sieci zdjęcie w blond włosach. Niestety nowa fryzura Uniatowskiego nie spodobała się wszystkim. Niektórzy fani kręcą nosem i proszą, aby muzyk wrócił do poprzedniego koloru.

Ranisz me serce

Postarza cię ten kolor!

Mam nadzieję że to tylko eksperyment i tylko na chwilę

Czy to efekt przegranego zakładu?

Sławek Uniatowski znika z serialu? Zastąpił go inny aktor!Zobacz więcej

W komentarzach na profilu Sławka Uniatowskiego na Instagramie trwa gorąca dyskusja. Jedna z obserwatorek porównała muzyka do Michała Żebrowskiego.

Młodszy brat Michała Żebrowskiego?

Co sądzisz o nowej fryzurze Sławka Uniatowskiego? DO twarzy mu w jasnych włosach, a może lepiej, żeby wrócił do naturalnego koloru?