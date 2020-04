"M jak miłość". Teresa Lipowska prosi o wsparcie samotnych w czasie epidemii. "Teraz są cztery ściany i ja sama"

Jak wynika z Raportu o Samotności Szlachetnej Paczki, co czwarty nasz sąsiad wraca do pustego mieszkania. Jedną z takich osób jest pani Teresa Lipowska - Aktorka najbardziej znana z roli w serialu "M jak Miłość", która wspiera działający od końca marca telefon dla seniorów "Dobre Słowa" i rozmawia z nami o samotności...

Jak przyznaje Teresa Lipowska, od 14 lat jest osobą samotną. - W lipcu będzie 14 lat od śmierci mojego męża (...) Jeżeli człowiek przychodzi do domu i patrzy na zdjęcia najbliższej osoby, z którą był 44 lata, nawet kiedy jest otoczony ludźmi, samotność doskwiera... Zostaje sam ze wszystkimi swoimi problemami - wskazuje aktorka. Przymusowa kwarantanna związana z pandemią koronawirusa pogłębia poczucie samotności, zwłaszcza u osób starszych, co przynosi dramatyczne konsekwencje – zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i kondycji fizycznej.

Mam rodzinę i przyjaciół cudownych. Normalnie się z nimi kontaktuję. Przychodzę, pijemy kawkę, rozmawiamy sobie. Coś sobie pichcimy. Ale teraz są cztery ściany. I ja sama... Nie mam z kim porozmawiać (...) Najbardziej dramatyczne dla mnie jest to, że to będzie trwało. Już miesiąc siedzę w domu, ale jeżeli to ma potrwać jeszcze parę tygodni to ja się zastanawiam, jak ja zorganizuję sobie ten czas. Mój organizm jest tak bardzo przyzwyczajony do ruchu, że zaczynam zdrowotnie siadać, ze względu na brak ruchu.