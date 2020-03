"M jak miłość". Teresa Lipowska szczerze o pracy z Emilem Karewiczem. Aktor został wyrzucony z serialu?

W środę (18.03) media obiegła wiadomość o śmierci Emila Karewicza, aktora znanego z takich produkcji jak: "Stawka większa niż życie" i "Jak rozpętałem drugą wojnę światową". W pamięci widzów "M jak miłość" Karewicz zapisał się z kolei jako Zenon Łagoda. Ukochany Basi Mostowiak (Teresa Lipowska) został jednak uśmiercony w serialu zaledwie po 29 odcinkach.

Emil Karewicz nie żyje! Brunner z serialu "Stawka większa niż życie" i ukochany Basi z "M jak miłość" miał 97 lat

Jak ujawniła w rozmowie z Faktem Teresa Lipowska, odtwórca roli Zenona miał żal do scenarzystów, którzy go w taki sposób potraktowali. Jak twierdzi Lipowska, Karewicz nie został nawet uprzedzony, że tak szybko pożegna się z "M jak miłość".

Emil grał moją miłość przedmałżeńską, miałam z nim córkę. Bardzo się ucieszyłam na ten wątek. Niestety z niewiadomych powodów jego bohater został szybko uśmiercony w bezlitosny sposób. Dla niego to był strzał prosto w serce. Dowiedział się o tym ze scenariusza. Nikt go nie uprzedził. Potem nie obejrzał już nigdy ani jednego odcinka serialu. Mówił mi: "Wiesz co, Tereniu, mam żal, że w ten sposób mnie wyeliminowali". - wyznała w rozmowie z Faktem Teresa Lipowska.