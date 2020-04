"M jak miłość". Teresa Lipowska trafi do domu opieki? Aktorka komentuje!

Teresa Lipowska ma wieloletnie doświadczenie aktorskie. Cieszy się dużą sympatią wielu Polaków, których bardzo interesuje również jej życie prywatne. Z tego powodu przez lata powstało wiele plotek na jej temat. Jak na nie reaguje?

Gwiazda "M jak miłość" postanowiła się odnieść do plotek sugerujących, że wkrótce zamieszka... w domu opieki! Teresa Lipowska powiedziała:

Ostatnio w "Super Expressie" przeczytałam, że Teresa Lipowska wybiera się do domu opieki. Zdziwiona zobaczyłam o co chodzi. Okazało się, że byłam w Skolimowie, gdzie jestem ambasadorem i ktoś się mnie zapytał, jak mi się tutaj podoba, więc powiedziałam, że wspaniale. (...) Gdyby mi się coś przydarzyło w życiu, żebym była niepełnosprawna na koniec życia, to na pewno bym tutaj trafiła. Wobec czego, dziennikarze natychmiast na pierwszej stronie wydrukowali, że Teresa Lipowska wybiera się do domu opieki. Z okropnym zdjęciem. Dziękuję bardzo "Super Expressowi" - powiedziała aktorka.