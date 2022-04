"M jak miłość". Tomasz Ciachorowski z uroczego chłopka zmienił się w przystojnego mężczyznę. To wszystko na oczach widzów!

Szerszej publiczności dał się poznać jako Michał z serialu "Majka". Wtedy wyglądem przypominał raczej uroczego chłopca, a dziś to prawdziwy mężczyzna! Choć Tomasz Ciachorowski dość mocno się zmienił jego uśmiech nieustannie zachwyca! Zobacz archiwalne i aktualne zdjęcia gwiazdy "Na dobre i na złe"!

Tomasz Ciachorowski - role

Jest aktorem teatralnym, a także filmowym i telewizyjnym. Popularność przyniósł mu serial "Majka", w którym u boku Joanny Osydy grał w latach 2009-2010. Następnie pojawiały się role w "Linii życia", "Hotelu 52", "Pierwszej miłości" czy "Barwach szczęścia".

Kolejna duża rola, z której jest znany Tomasz Ciachorowski to Artur Skalski z "M jak miłość". Jego bohater to typowy czarny charakter, który mocno dał się we znaki Izie (Adrianna Kalska) i Marcinowi (Mikołaj Roznerski). Fani serialu "Na dobre i na złe" z pewnością także znają tego aktora. Ciachorowski wciela się tam w kardiochirurga Maksymiliana Berga.

Początki kariery Tomasza Ciachorowskiego

Aktor urodził się 5 kwietnia 1980 roku, co oznacza, że właśnie świętuje 42 urodziny! Ciachorowski w młodości przynależał do harcerstwa – doszedł do stopnia podharcmistrza i pełnił funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP Gdańsk-Portowa. Po zdaniu matury w 2000 roku, zaczął studiować oceanotechnikę na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, a po jej zdaniu ukończył Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze Jaracza w Olsztynie i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Jego aktorska kariera rozpoczęła się jeszcze podczas studiów, kiedy to był związany z amatorskim teatrem „Tytuteraz”. W kolejnych latach był aktorem: Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (2006–2008), Lubuskiego Teatru Dramatycznego w Zielonej Górze (2008–2009) i Operze na Zamku w Szczecinie (2014). z teatrem jest związany po dziś dzień. Występował w stołecznych teatrach: Ale! Teatr (2013), Scenie Prezentacje w Warszawie (2015), Capitol (2017) i Kamienica (2018). W 2018 przyjął rolę Tarzana w spektaklu Jaskiniowcy (2018) autorstwa i w reżyserii Marka Rębacza. Aktualnie gra w "Miłosnej pułapce" i przygotowuje się do premiery spektaklu "Ciemno".

Pierwszą ekranową rolą Ciachorowskiego była kreacja Jana Złotopolskiego w serialu "Złotopolscy" (2008 rok). Aktor uczestniczył także w telewizyjnych programach rozrywkowych: Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami (2016), Agent – Gwiazdy (2018) i Twoja twarz brzmi znajomo (2021).

W 2019 wystąpił w teledysku do piosenki Natalii Woldańskiej „Zapamiętaj” oraz włączył się w akcję społeczną Fundacja Faktu i serwisu Plejada.pl „Zdrowie jest męskie”, biorąc udział w sesji zdjęciowej do kalendarza na rok 2020.

W 2021 roku - z okazji swoich 41. urodzin - aktor opublikował na Instagramie wpis, w którym wyznał, że w młodości był narażony na docinki i szykany ze strony rówieśników.

Tomasz Ciachorowski: życie prywatne

Aktor dość mocno chroni swojego życia prywatnego. Niewiele wiadomo także o tym, by w jego życiu ważne miejsce zajmowała jakaś kobieta. Aktor jest jednak zakochany... w swoim psie. Ciachorowski jest właścicielem czworonoga o imieniu Rejczel, rasy Jack Russell Terrier.

Trzeba przyznać, że przez lata grania w serialach, aktor bardzo się zmienił. Jeszcze kilka lat temu wyglądał bardzo młodzieńczo. Z biegiem lat jednak zmężniał. Poważniejszego wyglądu dodaje mu między innymi zarost.

Jedno jednak pozostało w nim niezmienne. To uśmiech, dla którego głowę straciło wiele fanek.