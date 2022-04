"M jak miłość". Widzowie oburzeni wątkiem zdrady Andrzeja! "Nie mam już powodu, aby oglądać ten serial"

W 1653. odcinku "M jak miłość" zdarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał - Andrzej (Krystian Wieczorek) zdradził Magdę (Anna Mucha) z Julią (Marta Chodorowska)! To zdecydowanie nie spodobało się widzom...

Większość fanów serialu jest wielbicielami małżeństwa Budzyńskich i ten wątek uważają za oburzający! Niektórzy chcą nawet porzucić oglądanie "M jak miłość"! Swoje niezadowolenie wyrazili w mediach społecznościowych. Oto niektóre z komentarzy (pisownia oryginalna):

Jestem rozczarowana. Szkoda słów, nie ma takich słów zresztą by wyrazić to co czuję. Żenada.