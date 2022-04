"M jak miłość". Wszystkie kobiety Andrzeja Budzyńskiego. Choć jest mężem Magdy, to nadal romansuje! Zobacz, jego wszystkie miłości

Andrzej Budzyński z "M jak miłość" to niezły kobieciarz! Zanim związał się z Magdą, w jego życiu było wiele kobiet, z którym łączyły go różne relacje! Teraz niestety dopuścił się zdrady i jego małżeństwo jest zagrożone! Z kim spotykał się w przeszłości przystojny prawnik z "Emki"? Sprawdźcie! Przypominamy wszystkie kobiety Andrzeja Budzyńskiego.

Wszystkie kobiety Andrzeja Budzyńskiego z "M jak miłość"

Andrzej Budzyński pojawia się w "M jak miłość" od 2008 roku, a pierwszy raz oglądaliśmy go 637. odcinku. To przystojny prawnik, który bardzo lubi towarzystwo kobiet i który od początku interesował się Martą (Dominika Ostałowska).

Jego związek z Wojciechowską przechodził różne wzloty i upadki. Marta kilkakrotnie przyłapała go z wieloma kobietami, choć tak naprawdę zdradził ją tylko z Agnieszką (Magdalena Walach), przez co jego małżeństwo przeszło bardzo poważny kryzys. Później na ich drodze pojawiały się kolejne bohaterki zainteresowane romansem z przystojnym prawnikiem, co nie pomogło jego małżeństwu, aż w końcu Marta i Andrzej zdecydowali się na rozwód.

Magda i Andrzej - ślub

Następnie poznał swoją kolejną miłość - Magdę (Anna Mucha). Zaczęli od przyjaźni, ale szybko przerodziła się ona w coś więcej. Po wielu perturbacjach para w końcu zdecydowała się na ślub. Dziś są razem szczęśliwi, choć w ich związku pojawiają się osoby trzecie, intrygi i tak dalej. Jednak to, co może zniszczyć tę relację to kolejna zdrada Andrzeja! Budzyński spędzi noc z Julią (Marta Chodorowska). Czy Magda dowie się o tym? To koniec kolejnego związku prawnika? Czas pokaże!

