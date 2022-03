"M jak miłość" znika z anteny! Wiemy, skąd taka decyzja stacji. Kiedy zobaczymy 1650. odcinek?

Za co im płacić (gość)

TV publiczna i jej władza ma w 4 literach widzów którzy ją finansują. Oni sądzą, że wszyscy są fanami durnej piłki nożnej czyli ganiania dorosłych facetów za piłką. Nie dość, że TVP publiczna nie emituje nic dobrego dla kinomanów, że niedzielna TVP religia i propaganda, jeszcze zabierają serial który jeszcze da się jakoś oglądać. Przecież TVP ma swój sportowy kanał, dlaczego tam tych Mistrzostw nie emituje, tylko wpycha je w inne kanały eliminując tam programy, które widzowie lubią oglądać. Oni myślą że kinomani jak chcą coś nowego obejrzeć to niech to robi nocą. Za co więc TVP mają płacić kinomani? Może czas skończyć z finansowaniem najbardziej kiepskiej TVP od czasów PRL. Niestety ale w PRL TVP mimo mniejszej ilości stacji (kanałów) potrafiła programy tak układać, że zaspokajały potrzeby wszystkich widzów. Teraz tego nie ma. Brak w TVP czegoś dobrego dla kinomanów, bo ciągłe powtórki nawet dobrych filmów przyprawiają ich już mdłości. Nie każdy też kinoman ma rację satelitarną czy sieć kablową. Czas na zmianę rady TVP i jej szefostwo. Dostają kasę z budżetu państwa i to nie małą.

20.03.2022 13:44