Magda Gessler ma narzeczonego! Kim jest i czym się zajmuje Waldemar Kozerawski?

Magda Gessler ma narzeczonego. Jest nim jej wieloletni partner gwiazdy Waldemar Kozerawski, którego restauratorka poznała ponad 40 lat temu. Sprawdź naszą galerię i zobacz kim jest ukochany restauratorki.

Magda Gessler i Władysław Kozerawski - historia miłości

Magda Gessler jest od kilkunastu lat w szczęśliwym związku z Waldemarem Kozerawskim. Para poznała się ponad 40 lat temu na imprezie słynnego kompozytora Andrzeja Szpilmana. Szczęśliwi narzeczeni jeszcze wtedy nie podejrzewali, że wkrótce będą ze sobą dzielić resztę życia. Ukochany restauratorki tak wspomina moment, w którym ujrzał po raz pierwszy Magdę Gessler:

Był tłum. I kątem oka w tym tłumie zobaczyłem Magdę. Stała, rozglądała się, inna niż wszystko i wszyscy. Ja czułem się tam samotnie - wyznał wówczas w jednym z wywiadów.

Po pewnym czasie rozpoczął się ich namiętny i płomienny romans. Jednak ich związek nie przetrwał, ponieważ Gessler musiała wrócić do Hiszpanii, a Kozerawski do Kanady. Ułożyli sobie wtedy życie oddzielnie.

Para spotkała się ponownie po 20 latach, co zastanawiające, w restauracji Magdy Gessler. Dawne wspomnienia momentalnie odżyły i nie mogli już przestać bez siebie żyć. Choć w tamtym momencie restauratorka była w związku z Mariuszem Diakowskim, to uznała, że to właśnie Waldemar jest mężczyzną jej życia. Restauratorka tak wspomina moment ponownego spotkana z jej dzisiejszym narzeczonym:

Nie mogłam wejść. Miałam całkiem miękkie nogi. Chodziłam naokoło Fukiera przez godzinę, zanim odważyłam się otworzyć drzwi. A on siedział tuż przy wejściu, w rogu stołu. (...) Podał mi te róże i przytulił. I w tym momencie zostałam odczarowana. Jednym pocałunkiem wyleczył mnie z Mariusza. Wiedziałam, że to ten właściwy mężczyzna i że nic się nie zmieniło. Powiedział: Już nie uciekniesz mi drugi raz - wyznała swego czasu "Vivie".

W 2012 roku wyszło na jaw, że Magda Gessler odwołała ceremonię ślubną z Waldamerem. Jednak trzy lata później, gwiazda głosiła, że wzięła ślub ze swoim ukochanym w Las Vegas. W 2017 roku słynna restauratorka wyznała w mediach społecznościowych, że... para jest dawno po ślubie i są już małżeństwem od 13 lat, a wesele miało miejsca w Krakowie. Jednak Magda Gessler ostatecznie skasowała wpis o rzekomym ślubie i weselu, a plotka nigdy nie została ostatecznie potwierdzona.

Kim jest ukochany Magdy Gessler?

Waldemar Kozerawski jest z zawodu lekarzem medycyny rodzinnej i estetycznej. Medyk od lat mieszka w Toronto, gdzie prowadzi klinikę medycyny estetycznej. Choć narzeczony Magdy Gessler raczej stroni od mediów i rozgłosu, to jakiś czas temu założył konto na Instagramie. Dzięki temu wiadomo, że ma on dwójkę dorosłych już dzieci.

