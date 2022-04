Majka Jeżowska w szpitalu. Czy życiu wokalistki zagraża niebezpieczeństwo?

Majka Jeżowska ostatnio mocno uaktywniła się zawodowo. Wokalistka niedawno wydała nowy nowy singiel oraz teledysk i w związku z tym planowała wystąpić na koncercie w jednym z warszawskich klubów. Gwiazda jednak ostatnio źle się poczuła i wylądowała w szpitalu.

"Majka Jeżowska" - królowa polskiej sceny muzycznej

Majka Jeżowska to jedna z najbarwniejszych i najpopularniejszych wokalistek polskiej sceny muzycznej. Jej stylizacje porównywane są do kreacji samej Maryli Rodowicz. Piosenkarka znana jest przede wszystkim z repertuaru piosenek dla dzieci. W ciągu ostatnich lat artystka zdecydowała się nieco zmienić swój styl muzyczny. Niedawno wydała nowy singiel "Nie Wciągaj Mnie" przeznaczony dla dojrzalszych słuchaczy i nakręciła teledysk do tego utworu. Jego premiera miała miejsce 31 marca tego roku. Z tej okazji planowany był także koncert Majki Jeżowskiej w jednym z warszawskich klubów.

Majka Jeżowska została babcią! "Początek tygodnia i początek nowego życia"Zobacz więcej

Warszawski koncert Majki Jeżowskiej musiał jednak zostać odwołany. Główną przyczyną okazał się stan zdrowia wokalistki. Tuż przed samym występem, Majka Jeżowska miała się źle poczuć. Konieczny okazał się pobyt w szpitalu. Piosenkarka zdecydowała się pozostać tam przez kilka dni, aby poddać się wszelkim niezbędnym badaniom.

Trafiła do szpitala, gdzie przechodzi badania. Zdecydowała się pozostać tam przez kilka dni, aby zadbać o swoje zdrowie. Majka ma nadzieję, że wkrótce wróci do domu i spotka się ze swoimi fanami na koncercie. Dla pełnej energii wokalistki jest to ciężki czas, ale z niecierpliwością czeka na dobre wyniki badań - powiedziała portalowi wp.pl menedżerka artystki.

Nie była idealną matką. "Na szczęście mój syn kiedy dorósł, wybaczył mi wszystko"Zobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl