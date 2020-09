"Maleńkie morderstwa" odcinek 7. Oya spędza wieczór z Serhanem. Merve i Pelin ich nakryją? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Merve doprowadziła do upokorzenia Oyi podczas przyjęcia. W 7. odcinku serialu "Maleńkie morderstwa" Oya spędzi miły wieczór z Serhanem. Sprawdź, co się wydarzy w 7. odcinku serialu "Maleńkich morderstw".

Merve (Aslıhan Gürbüz) wręczyła Oyi (Gökҫe Bahadir) naszyjnik, który stał się powodem do wściekłości Pelin (Bade İşçil). Na przyjęciu urodzinowym Arzu (Tülin Özen) doszło do skandalu.

W 7. odcinku "Maleńkich morderstw" roztrzęsiona Oya opowiada Edipowi (Selim Bayraktar) o intrygach Merve. Pod nieobecność Arzu, która po przyjęciu urodzinowym pojechała do matki i nie kontaktuje się z mężem, Burcu uwodzi Mehmeta (Yıldıray Şahinler) w jego małżeńskiej sypialni. Serhan (Mert Fırat), po silnym stresie w pracy, dostaje kolejnego ataku paniki. Merve przychodzi na zastrzyk do gabinetu Oyi, która wspomina przy niej mimochodem, że zamówiła pestycydy. Największa intrygantka w Sarmaşik proponuje lekarce, że pogodzi ją z Pelin, ta jednak odmawia.

Kompletnie rozstrojony Serhan zjawia się w domu Oyi, u której szuka pomocy. Wspólna kolacja i życzliwa rozmowa bardzo poprawiają mu samopoczucie. Tymczasem Merve i Pelin wybierają się do Oyi z niezapowiedzianą wizytą... Mehmet nie radzi sobie z domowymi obowiązkami i z ulgą przyjmuje powrót Arzu do domu. Jednak jego zadowolenie natychmiast ulatuje po tym, co słyszy od żony...

