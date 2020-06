Małgorzata Rozenek-Majdan świętuje urodziny syna i przyznaje: To on sprawił, że pokochałam macierzyństwo

Czerwiec to dla Małgorzaty Rozenek-Majdan wyjątkowy miesiąc. Ma wiele powodów do świętowania, zwłaszcza w tym roku. Sama obchodzi urodziny 1 czerwca, a trzy dni później - świętuje narodziny swojego pierwszego syna, Stanisława. Wkrótce na świat przyjdzie też jej trzecia pociecha.

Małgorzata Rozenek-Majdan odlicza dni do swojego trzeciego porodu. Zanim jednak to nastąpi, celebruje w czerwcu inne narodziny - najpierw swoje (1 czerwca), a potem swojego pierwszego syna, Stanisława (4 czerwca). W związku z urodzinami Stania opublikowała w sieci wyjątkowy post.

Stanisław to syn Małgorzaty Rozenek-Majdan i Jacka Rozenka. Chłopiec pojawił się na świecie 14 lat temu, dzięki leczeniu in vitro (podobnie, jak jej drugi syn Tadeusz, który 24 maja skończył 10 lat). Jest najstarszą pociechą "perfekcyjnej pani domu", która przyznaje, że to właśnie dzięki niemu pokochała bycie mamą. Tak napisała w mediach społecznościowych:

14 lat temu urodziłam swojego pierwszego syna Stasia 😁 jaka ja byłam przejęta😁 mimo tego, że miałam pomoc Mamy, to byłam pełna wątpliwości i strachu 🤷‍♀️ pierwsze dziecko to zawsze ogromna rewolucja i zmiana, nawet tak wyczekana❤️ Stanisław to wyjątkowe dziecko: uzdolnione artystycznie, mające swoje zdanie, wrażliwe i bardzo mądre😍to on sprawił, że pokochałam macierzyństwo ❤️ na tyle, że dziś odliczam chwile do porodu 3! syna💪 😂 nie wiem kiedy te 14 lat minęło 😁 @s_rozenek świat stoi przed Tobą otworem.

Trzeci syn Małgorzaty Rozenek-Majdan ma przyjść na świat także w czerwcu, czyli niemal dokładnie 14 lat po tym, jak pierwszy raz została mamą. Będzie to jednocześnie pierwsze dziecko Radosława Majdana, który jest w związku małżeńskim z Małgorzatą od 2016 roku. Para odlicza godziny do momentu, w którym ich rodzina powiększy się.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news