Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła! Radosław Majdan pokazał zdjęcia ze szpitala i zdradził imię syna!

Dumny tata nie posiada się ze szczęścia. Radosław Majdan jako pierwszy oficjalnie poinformował o narodzinach syna. Chłopiec przyszedł na świat 10 czerwca o godzinie o godzinie 6.35. Choć początkowo spekulowano, że pierwsze dziecko Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana otrzyma na imię Edward, wybór jest jednak inny. Dzidziuś Majdana ma na imię Henryk.

Para postawiła na tradycyjne imię. Prezenterka TVN jeszcze będąc w ciąży podkreślała, że imię jej trzeciego syna ma pasować do imion starszych pociech.

To najszczęśliwszy dzień mojego życia😍😍😍dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny💪 3900 kg / 58 cm 👍 snuje już co do Niego plany😉 treningowe😂 Przed Wami HENIO❤️ #dzidziuśmajdana - napisał Radosław Majdan na Instagramie.