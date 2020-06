Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła! Radosław Majdan powitał na świecie syna. Jak ma na imię?

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan od kilku dni żyli w zawieszeniu. Para w napięciu oczekiwała narodzin swojego pierwszego dziecka. Po kilku fałszywych alarmach, chłopiec w końcu pojawił się na świecie.

Małgorzata Rozenek-Majdan w stroju kąpielowym na chwilę przed porodem! Jak się prezentuje?Zobacz więcej

W środę, 10 czerwca przyszedł na świat wyczekiwany syn Małgorzaty Rozenek-Majdan i jej męża Radosława Majdana. Gwiazda TVN urodziła przez cesarskie cięcie. Informację o narodzinach potwierdził Faktowi menedżer Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Przypominamy, że dla Radosława Majdana jest to pierwsze dziecko. Małgorzata Rozenek-Majdan ma jeszcze dwóch synów z poprzedniego małżeństwa: Stanisława i Tadeusza.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan długo starali się o dziecko. Para miała już zrezygnować z dalszych starań o wspólnego potomka. Majdanowie rozważali również adopcję. W końcu jednak się udało. Chłopiec - podobnie jak dwaj synowie Małgorzaty został poczęty dzięki metodzie in vitro. O tym, że spodziewają się dziecka poinformowali media 15 grudnia 2019 roku.

Małgorzata Rozenek-Majdan kończy 42 lata. Jak zmieniła się od czasów "Perfekcyjnej pani domu"? Zobacz więcej

Na razie nie wiadomo, jakie imię wybrali dla syna Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan. Prezenterka TVN jeszcze będąc w ciąży podkreślała, że imię jej trzeciego syna będzie tradycyjne. Ma pasować do imion jej starszych pociech. Mówiło się, że chłopiec będzie miał na imię Edward. Na potwierdzenie tej informacji wciąż czekamy.

Wiedzieliśmy, że jeśli kiedykolwiek byłby chłopak, to właśnie o takim imieniu. Nie jest to imię po członku rodziny, ale bardzo podoba nam się geneza tego imienia i jego brzmienie. Ponieważ wszystko może się jeszcze zdarzyć, bo to różnie bywa, wolałabym jeszcze nie zdradzać - tłumaczyła kilka miesięcy temu w "Dzień Dobry TVN" Małgorzata Rozenek-Majdan.