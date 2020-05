Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła? Radosław Majdan przyznaje: "Lepszego prezentu na urodziny, nie mogłem sobie wymarzyć"

10 maja 2020 roku Radosław Majdan obchodzi swoje 48. urodziny. Wszystko wskazuje na to, że Małgorzata Rozenek-Majdan sprawiła mu wyjątkowy prezent. Czy dziecko Majdanów jest już na świecie?

Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła w urodziny Radosława Majdana?

Radosław Majdan opublikował w mediach społecznościowych post, który rozbudził domysły na temat porodu jego żony, Małgorzaty Rozenek-Majdan. Wszystko przy okazji jego 48. urodzin, które przypadają na 10 maja. Fotografię, na której Majdan przytula się do ciążowego brzuszka żony, podpisał w następujący sposób:

Lepszego prezentu na urodziny, nie mogłem sobie wymarzyć

Fani od razu stwierdzili, że post jest jednocześnie ogłoszeniem, że pierwszy syn Radosława Majdan jest już na świecie. Posypały się gratulacje i życzenia zdrowia, ale te domysły rozwiali sami zainteresowani pojawiając się w "Dzień Dobry TVN". Małgorzata Roznek-Majdan wciąż jest w ciąży. Przyszli rodzice przyznali, że poród zbliża się wielkimi krokami i są już spakowani.

Małgorzata Rozenek-Majdan topless w pięknej ciążowej sesji!Zobacz więcej

Termin porodu Małgorzaty Rozenek-Majdan wyznaczony jest na początek czerwca. Radosław Majdan po raz kolejny stwierdził, że narodziny syna będą dla niego najlepszym prezentem urodzinowym. Jego żona przyznała z kolei, że cieszy się, że rozwiązanie jest już coraz bliżej. "Czuję się wspaniale. Cieszę się, że to już się kończy, szczerze mówiąc. Jest mnie coraz więcej i te ostatnie tygodnie, każda mama wie, że już są dosyć trudne. Ale już czujemy atmosferę wielkiego święta, że to się niedługo wydarzy. Mimo to, że jest to moje trzecie dziecko, cały czas czujemy ogromną radość i tremę trochę" - powiedziała Rozenek-Majdan.

Źródło: 36,6/x-news