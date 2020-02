Małgorzata Walczak, partnerka Filipa Chajzera odchodzi z TVP po skandalicznym materiale "Wiadomości". Co będzie robić?

Małgorzata Walczak, dziennikarka TVP Info, a prywatnie partnerka Filipa Chajzera odchodzi ze stacji. Powodem ma być szeroko komentowany reportaż "Wiadomości" o Kindze Rusin, w którym pokazano również zachowanie Filipa Chajzera w jednym z wydań "Dzień Dobry TVN".

Czas znowu pożegnać się z TVP...podobno do trzech razy sztuka. Ten będzie trzeci ... W czerwcu 2019 roku, po 3 latach przerwy wróciłam do TVP Info, do ludzi, których znałam od lat, fantastycznych operatorów, dźwiękowców, inżynierów wozów transmisyjnych, wydawców, podwydawców, producentów... Poznałam nowych reporterów info , których naprawę polubiłam — zaczęła Małgorzata Walczak na Instagramie.