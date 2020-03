"Mały Zgon". Czego spodziewać się po nowym serialu Juliusza Machulskiego? Gwiazdy produkcji odpowiadają!

"Mały Zgon" to nowa serialowa propozycja telewizji CANAL+. To szalony projekt sygnowany nazwiskiem Juliusza Machulskiego, czyli mistrza polskiej komedii. Czym jest tytułowy "Mały Zgon"? O to zapytaliśmy Karolinę Gorczycę!

Tytułowy "Mały Zgon" to jest serial Juliusza Machulskiego. Kryminalny. Czarna komedia. W naszym serialu nazwa miejscowości. Co to jest za serial? Jeżeli ktoś zna i lubi kino Juliusza Machulskiego, to wie co to jest za serial, a przynajmniej czego się spodziewać. Myślę, że fani na to czekają. Jednak Juliusz Machulski ma za sobą świetne superprodukcje, komercyjne, ale jednak zapisujące się w naszej historii jako hity, które później były cytowane z pamięci.