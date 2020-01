"Mam talent". Agnieszka Chylińska w długich białych dredach! W takiej fryzurze jej jeszcze nie widzieliśmy

Agnieszka Chylińska znowu zdecydowała się na metamorfozę! Tym razem ma długie, białe dredy! Jak teraz wygląda? Sprawdźcie!

Agnieszka Chylińska wprost uwielbia metamorfozy! Już nie raz skracała czy farbowała włosy tak, że fani przecierali oczy ze zdumienia. Teraz znowu postanowiła nas zaskoczyć!

Dziś (12.01) piosenkarka zaprezentowała nową fryzurę. Pojawiła się na 28. finale WOŚP i tak dowiedzieliśmy się, że zrezygnowała z krótkich włosów na rzecz białych i długich do pasa dredów! Pokazała też swoją metamorfozę na Instagramie i wygląda na to, że przypadła ona do gustu fanom!

Nową fryzurę Agnieszki Chylińskiej możecie zobaczyć w naszej galerii! Jak podoba się Wam jej "nowy look"?

Źródło: Agencja TVN/x-news