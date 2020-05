"Mam talent". Castingi do nowej edycji odwołane. Czy program jeszcze wróci do TVN?

"Mam talent" nie pojawi się w jesiennej ramówce TVN. Castingi do jednego z najpopularniejszych programów zostały odwołane. Czy show pojawi się jeszcze w TVN?

"Mam talent" odwołane

Na wiosnę 2020 zaplanowane były castingi do nowej edycji "Mam talent", a program miał znów pojawić się na antenie TVN jesienią. W związku z panującą w Polsce i na świecie epidemią koronawirusa, castingi do programu zostały odwołane. Oznacza to, że jesienią nie zobaczymy 13. edycji jednego z najpopularniejszych programów.

TVN jednak nie porzuca tej audycji. Joanna Górska z PR TVN przyznała w rozmowie z "Faktem", że castingi zostały przesunięte.

Choć castingi do jesiennej edycji planowaliśmy tradycyjnie na wiosnę i lato, musimy przystosować się do nowej sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na planie. W nagraniach bierze udział kilkuset uczestników, niemal tyle samo osób z ekipy produkcyjnej i ogromna publiczność, bez której nie wyobrażamy sobie realizacji. Wobec stanu epidemii podjęliśmy decyzję o przełożeniu produkcji nowej edycji na późniejszy okres. Mamy nadzieję, że ekipa "Mam talent!" będzie mogła spotkać się z wielomilionową widownią TVN w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że po zakończeniu 12. edycji "Mam talent" Szymon Hołownia ogłosił, że odchodzi z programu, który prowadził z Marcinem Prokopem od samego początku. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. Mówiło się, że partnerem Prokopa miałby zostać Filip Chajzer, jednak te doniesienia nie zostały potwierdzone.

Źródło: TVN/x-news