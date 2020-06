"Mam Talent". Kuba Wojewódzki zapowiada powrót kultowego talent show? Będzie jurorem w 13. edycji?

Kuba Wojewódzki znowu sprowokował swoich obserwatorów do dyskusji. Tym razem chodzi o program "Mam Talent", którego był jurorem w trzech pierwszych edycjach. Wojewódzki pojawił się tez gościnnie podczas finału 10. edycji.

Teraz dziennikarz zapowiedział w mediach społecznościowych powrót kultowego programu. Wojewódzki wrzucił do sieci grafikę z Małgorzatą Foremniak i Agnieszką Chylińską, które podpisał:

W komentarzach na jego profilu w mig zaroiło się od spekulacji. Czy 13. edycja "Mam Talent" powstanie, a Kuba Wojewódzki znowu zostanie jurorem programu?

Kuba wracasz do jury "Mam talent" no co Ty?