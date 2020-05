"Maria Matejko". Polsat już znalazł nowy serial, który zastąpi "Zawsze warto"! Była gwiazda TVN w roli głównej?

Jak informuje Pudelek, telewizja Polsat już znalazła nowy serial, który w jesiennej ramówce zastąpi "Zawsze warto". Sprawdźcie szczegóły produkcji pt. "Maria Matejko"!

Wszystko wskazuje na to, że widzowie telewizji Polsat po dwóch sezonach pożegnają się z serialem "Zawsze warto", którego wyniki oglądalności były dalekie od oczekiwanych. Ponadto, jak donosi Pudelek, Polsat już zakupił licencję na nowy serialowy format.

Wiele wskazuje na to, że na przełomie maja i czerwca ruszą zdjęcia do nowego serialu obyczajowego pt. "Maria Matejko", który oparty będzie na francuskim formacie "Candice Renoir". Produkcja ta do tej pory doczekała się we Francji aż 7. sezonów i wciąż cieszy się ogromną popularnością.

Nie będzie 3. sezonu? Co z nowymi odcinkami serialu?Zobacz więcej

"Maria Matejko" ma opowiadać historię świeżo rozwiedzionej policjantki, która pracę stara się połączyć z wychowywaniem czwórki dzieci. Spekuluje się, że w głównej roli zobaczymy dawną gwiazdę TVNowskiego serialu "Singielka", Paulinę Chruściel. Ponadto w obsadzie mają pojawić się także m.in. Anna Matysiak, Anna Dereszowska, Wojciech Zieliński oraz Krystian Wieczorek.

Serial "Maria Matejko" na antenę Polsatu miałby trafić jesienią.